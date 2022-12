Nordio "replica" agli insulti di Travaglio: «Lasciamo che ognuno sfoghi le proprie frustrazioni»

VENEZIA - La replica - seppur indirettamente - è arrivata. «Tante volte mi hanno dato dell'eretico, che mi avessero dato anche dell'imbecille non me ne ero mai accorto e non se ne erano accorti nemmeno i miei colleghi. Lasciamo che ognuno sfoghi le proprie frustrazioni come meglio crede» ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stamane - 17 dicembre - a Venezia in merito ad un recente attacco di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano.

