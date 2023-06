VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Calcio Montello nella bufera: si dimette mezzo Cda. Le voci di malumori e problemi di vario tipo da un lato interni all’As Montello dall’altro nei rapporti con l’amministrazione comunale (la convenzione per la gestione degli impianti deve essere rinnovata) sono sfociati nei giorni scorsi in un gesto clamoroso. Si è dimesso, infatti, mezzo consiglio d’amministrazione della società: il presidente Loreno Merlo, il vice Sandro Dal Maso, il segretario Roberto Girardi, i consiglieri Adriano Rizzardo e Roberto Piscopo. E quel passaggio che, forse, sarebbe potuto rimanere, almeno temporaneamente, privato, è diventato di dominio pubblico per effetto di un messaggio whatsapp che Roberto Piscopo, responsabile del settore giovanile, ha mandato mercoledì a tutti i calciatori. Con l’effetto di un vero e proprio ciclone.



IL MESSAGGIO

«Come ben sapete - ha scritto Piscopo - la conclusione della stagione sportiva é stata caratterizzata dalle continue indiscrezioni sull’assegnazione o meno della gestione degli impianti sportivi da parte del sindaco e della sua giunta, all’Asd Montello. Forse però non sapete che come condizione necessaria perché avvenisse questo, l’amministrazione - con una ingerenza inconcepibile nei confronti di un ente apolitico - ha preteso l’avvicendamento del sottoscritto e del segretario Roberto Girardi, persone che secondo i nostri politici sono da troppi anni presenti in società. A nulla è servito evidenziare la crescita del vivaio, la buona gestione delle squadre, il bilancio positivo, ma soprattutto, il ritorno dei ragazzi di Volpago. Per l’amministrazione è stato solo determinante imporre la propria decisione». E la conclusione è amara: «Siccome senza campi non si fa calcio, per il bene della società che abbiamo fatto crescere negli anni, sia io che Girardi abbiamo rassegnato le dimissioni cedendo di fatto a questo ricatto politico. Quindi da ora in avanti dovrete fare riferimento a un altro responsabile tecnico e a un altro segretario. In questi anni ho sempre operato nell’esclusivo interesse degli atleti, dopo le passate deludenti gestioni, e di questo vado fiero». Alle dimissioni dei due si sarebbero associate però quelle di altri tre componenti, forse per una sorta di gesto di “solidarietà”, forse in rottura con la piega che la situazione potrebbe prendere.



LA MEDIAZIONE

Ma, a quanto parte, una parte dei dimissionari potrebbe rientrare in gioco. «Martedì - dice il vicepresidente Sandro Dal Maso - abbiamo un incontro con il sindaco. Confido che si trovi la quadra e si riparta con un Montello ancor più forte. Da un certo punto di vista, il rinnovamento è giusto». Insomma, ci sarebbe la volontà da parte di tutti i dimissionari o una parte di loro di rientrare e ricucire.«La gestione era troppo accentratrice e personalistica - dice il sindaco Paolo Guizzo - A parte il fatto che l’Asd Montello aveva gli impianti praticamente gratis e tale aspetto in prospettiva va rivisto, il problema non è tanto economico quanto gestionale. L’altra sera abbiamo incontrato i consiglieri rimasti e ora faremo un incontro con la nuova gestione. Per noi l’aspetto fondamentale sono i ragazzi e il coinvolgimento delle famiglie. Nella più totale trasparenza».