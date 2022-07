ODERZO - E' un amore nato sui pattini a rotelle che a settembre si trasformerà in legame per tutta la vita. E' il matrimonio dell'anno quello fra i campioni di pattinaggio Andrea Barbieri e Jennifer Da Re. Si conoscevano da giovanissimi, addirittura per un certo periodo Andrea Barbieri ha allenato Jennifer, entrambi sotto l'egida dello Skating Club Oderzo, storia società sportiva opitergina. Anni di esercizi, cameratismo, trasferte all'esterno, lunghi ed impegnativi allenamenti e tutto aveva l'aspetto di una solida amicizia e nulla più. «E' successo che, diventati grandi, ci siamo dedicati entrambi all'allenamento dei giovani pattinatori racconta Jennifer -. Andrea e io abbiamo cominciato a condividere molte ore assieme, tanti pomeriggi e ci siamo resi conto che fra noi era scattato qualcosa. Oltre alla passione per il pattinaggio e lo sport, abbiamo capito che c'è questa bellissima intesa, un bel sentimento». Insomma Cupido ha scoccato la sua freccia, trasformando l'amicizia cameratesca in amore con la A maiuscola. Che è già solido, perchè Jennifer ed Andrea convivono da qualche anno. Adesso hanno deciso di dare solennità a questo loro sentimento, dichiarandolo davanti alla comunità e alla legge.

IL SODALIZIO

Andrea Barbieri è stato campione del mondo nella specialità libero. Jennifer campionessa europea nel singolo. E' un'esperienza molto solida la loro, tanto che hanno deciso di proseguire con i pattini a rotelle, stavolta dedicandosi all'allenamento. Nel frattempo sono pure entrati nel mondo del lavoro. Andrea è in un'azienda dove si occupa dell'ufficio acquisti, mentre Jennifer è nel settore delle risorse umane, in un'agenzia di lavoro. «I pattini a rotelle conferma Jennifer sono sempre nel nostro cuore. Continuiamo ad allenarci insegnando alle nuove generazioni. Ci piacciano pure gli altri sport, ogni volta che possiamo andiamo a correre. E poi ci piace stare con gli amici, amiamo la compagnia».

GLI AUGURI

A felicitarsi con la coppia c'è Silvia Marangoni, la pluricampionessa mondiale di pattinaggio a rotelle, Andrea Barbieri è stato uno dei suoi allenatori. «Il matrimonio di Jennifer e Andrea per me è una grande emozione dice Silvia -. Ci tengo per questo a fare un augurio speciale a questa coppia da medaglia d'oro». La cerimonia si svolgerà il 10 settembre. Jennifer ha già scelto l'abito, fatta anche la prima prova.