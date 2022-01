Cade mentre pota una pianta: ferito dopo un volo di 5 metri nella scarpata

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Uomo cade mentre pota una pianta: intervento del Soccorso alpino oggi, 17 gennaio, intorno alle 11.20, a Confin. L'uomo si trovava a un centinaio di metri dalla propria abitazione.



Sbarcati con un verricello nelle vicinanze del luogo dall'elicottero di Treviso emergenza, dopo che la moglie è andata loro incontro per indicare il punto esatto dell'incidente, tecnico di elisoccorso e medico hanno raggiunto l'infortunato, che a causa di un probabile contraccolpo era caduto per 4-5 metri in una scarpata fino alla stradina sottostante e lamentava dolori alla schiena e al bacino. Prestate le prime cure, l'uomo è stato imbarellato e recuperato con un verricello per essere trasportato all'ospedale di Treviso. Sul posto una squadra di soccorritori, che ha anche liberato un varco tra la vegetazione per facilitare le operazioni, e l'automedica.