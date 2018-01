Bebe Vio e Gigi Buffon sono i modelli che ispirano gli studenti italiani

di Redazione Sport

Un altro traguardo "impensabile" per la veneziana Bebeb Vio. E' nei sogni delle studentesse italiane come modello per il nuovo anno. Out desideri irrealizzabili e grandi aspirazioni? Tra i ragazzi molti vorrebbero vestire i panni di Gigi Buffon (32%), le cui lacrime dopo l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali di calcio in Russia lo hanno ancora di più elevato come esempio di sportività e dedizione al lavoro.



Al secondo posto troviamo Jeff Bezos (28%), il fondatore di Amazon reputato un uomo in grado di coniugare intelligentemente l'innovazione con la praticità della vita quotidiana. Sul gradino più basso del podio delle preferenze maschili si colloca invece Larry Page (21%), il fondatore di Google di cui i giovani apprezzano le doti visionarie e anticipatrici del futuro. Lo spiega una ricerca condotta dal Sanpellegrino Campus su circa 2.500 studenti italiani che ha sondato aspettative e sogni per il 2018.



E le donne? Bocciato lo star system, le ragazze guardano all'atleta paralimpica veneta Bebe Vio (34%) come il modello in grado di incarnare la determinazione tutta femminile di non fermarsi mai davanti a nessuno ostacolo della vita. Dietro alla veneziana residente a Mogliano, al secondo posto, troviamo la signora della moda Miuccia Prada (26%), ritenuta un esempio vincente dello stile italiano nel mondo che ha saputo trasformare una passione in lavoro. Chiude il podio Luciana Littizzetto (18%), di cui le ragazze apprezzano l'attitudine a non prendersi troppo sul serio e avere uno sguardo scanzonato sulla vita.

