Bastona l'anziano compagno, lo lascia senza cibo e gli "svuota" il conto Ex compagna denunciata dalla figlia

di Cristina Antonutti

PORDENONE/TREVISO - Vedovo, solo e in difficoltà per via dell'età e dell'abuso di alcol: gli ultimi anni li ha vissuti accanto a una donna più giovane e che oggi, a 64 anni, deve difendersi indalle accuse di. La vicenda si sviluppa dal 2011 fino al gennaio 2015 tra, dove i due abitavano. A mettere fine al rapporto di convivenza è stato, nel 2015, l'a cui era stato affidato l'anziano poco prima di morire (decesso avvenuto nel 2016). Dal blitz della Procura è emerso che l'anziano sarebbe stato tormentato, picchiato ripetutamente con un bastone, lasciando senza mangiare e, in più occasioni, chiuso fuori casa. La donna, approfittando del suo, era riuscita a farsi rilasciare la delega a operare sul suo conto corrente.Secondo l'accusa, la donna lo avrebbe convinto a vendere una casa per 125 mila euro, prosciugati nel giro di pochi mesi. La figlia dell'anziano si è costituita parte civile e ha già ottenuto un sequestro conservativo.