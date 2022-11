Bonus lavoratori, oltre mille euro in più in busta paga ai dipendenti della Smartest Srl di Castelfranco. C'è l'accordo con i sindacati

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Premi per i dipendenti assunti da almeno sei mesi, alla Smartest Srl arriva il "premio di risultato". Istituito e discliplinato il premio di risultato grazie all'accordo con il sindacato Fiom Cgil di Treviso, l'azienda specializzata in tecnologie e business process outsourcing per incrementare la competitività e assicurare un miglioramento delel condizioni economiche dei lavoratori sulla base di indicatori finanziari di redditività potrebbe erogare con la busta paga di giugno 2023 tra i 600 e i 700 euro lordi per tutti i lavoratori che hanno maturato nell'anno almeno sei mensibilità, anche non continuative. A queste somme si potranno aggiungere a titolo di welfare, attraverso la misurazione delle performance individuali, tra i 120 e i 240 euro lordi annui a ciascun lavoratore. Inoltre, per coloro che volontariamente vorranno convertire l’intero ammontare della premialità in welfare l’azienda aggiunge ulteriori cifre fino a raggiungere complessivamente un massimo di 1.050 euro a lavoratore.

Su 170 dipendenti, il 90% è composto da donne

L'azienda conta tre sedi, dal 2010 ha aperto quella di Castelfranco Veneto che ad oggi conta 170 dipendenti. I lavoratori sono per il 90% donne con altro grado di scolarizzazione. «Attraverso questo accordo si realizza l’obiettivo comune di Sindacato e azienda di migliorare produttività e condizioni di lavoro per assicurare il futuro occupazionale ai lavoratori – esprime soddisfazione Massimo Baggio della FIOM CGIL di Treviso che ha siglato il verbale con i vertici di Smartest Srl e le Rsu aziendali il 4 novembre –, anzi alle lavoratrici. Infatti, Smartest si distingue per una presenza femminili del 90% del personale della sede castellana, molte sono giovani genitori. Per loro e con loro da quando lo stabilimento è sindacalizzato, dal 2016 e dal 2017 l’elezione della prima Rsu FIOM CGIL, abbiamo ottenuto la possibilità di riduzione dell’orario di lavoro e una migliore gestione dei turni nel solco della conciliazione vita-lavoro con un accordo firmato già nel 2018. Dopo l’esperienza della pandemia e middle pandemia, oggi – aggiunge Baggio – Smartest è tra le prima aziende ad aver istituito, sempre grazie alla contrattazione con il Sindacato, lo smart working strutturale su base volontaria».