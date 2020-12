Bonus di De Longhi ai suoi 10.500 dipendenti: 11 milioni di euro nelle buste paga a fine anno

TREVISO - De Longhi distribuirà un bonus straordinario agli oltre 10.500 dipendenti e collaboratori del Gruppo in tutto il mondo, che verrà erogato entro la fine del corrente anno. La decisione, su proposta del presidente Giuseppe De Longhi, è stata assunta a seguito dell'andamento del business e dei risultati raggiunti, nonostante il contesto incerto. L'importo complessivo stanziato è di circa 11 milioni.

Bonus De Longhi

Le ottime performance raggiunte dal «nostro gruppo sono merito dei dipendenti che, nonostante questo periodo particolarmente difficile, hanno raggiunto con impegno e dedizione obiettivi importanti», afferma Massimo Garavaglia, amministratore delegato. In un contesto macro-economico caratterizzato da «sfide senza precedenti, l'azienda - aggiunge - è profondamente grata al grande sforzo e passione dimostrati dalle nostre persone. E' infatti grazie al contributo di ciascuno che il Gruppo De Longhi ha continuato a offrire prodotti capaci di incontrare le esigenze dei consumatori». Nei primi 9 mesi dell'anno il gruppo De Longhi ha raggiunto ricavi in crescita organica del 14,8% ed un Ebitda adjusted di 209 milioni, pari al 14,2% dei ricavi. Per il 2020 il gruppo si aspetta ricavi in crescita organica ad un tasso high single digit e un Ebitda adjusted in aumento sia in valore che in percentuale dei ricavi.

