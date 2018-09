Ex banche popolari, soldi a 300mila azionisti presi dai conti dormienti

di Angela Pederiva

Ammonta esattamente aquindi, ma anche Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. L'importo al centesimo risulta dal Fondo Rapporto Dormienti aggiornato al 31 dicembre 2017, poiché è proprio dai depositi e dai libretti non movimentati per dieci anni e non rivendicati per altri dieci che il Governo conta di rimborsare gli azionisti azzerati, i quali saranno considerati traditi pressoché in automatico. «L'onere della prova spetterà agli istituti di credito, non ai risparmiatori», rimarca il padovano Massimo Bitonci, sottosegretario leghista all'Economia, anticipando alcune delle linee-guida che saranno precisate in un decreto collegato alla legge di Bilancio.