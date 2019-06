MA A ROMA IL M5S FRENA

IL PRESIDENTE ZAIA: UN PIANO PER IL SUD ESISTE GIA'

«Un Piano per il Sud esiste già. Non mi risulta che ci sia una visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un Paese di serie a e di serie b ma parliamo di applicazione della Costituzione». Lo ha dichiarato oggi, a margine di un'inaugurazione a Ponte della Priula (Treviso), il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, commentando le dichiarazioni del vicepremier Luigi Di Maio sull'Autonomia da affrontare insieme ai piani per il Sud. «Basterebbe guardare i voti per capire che i cittadini del Sud hanno scelto un partito, il partito dell'Autonomia che è la Lega, in territori in cui qualcun altro dice che hanno paura dell'Autonomia. La vera scelta dell'autonomia significa avere responsabilità, efficienza e modernità» ha concluso.

TREVISO - «Quello sull'autonomia è un tavolo importante.. Stiamo lavorando intensamente, attraverso tutti i ministeri con le rispettive competenze, per farla bene». Lo ha dichiaratoa margine dellain provincia di Treviso.«Sottolineo che va fatta bene perché io mi ricordo la riforma del titolo V che ha fatto disastri e ha creato centri di spesa. Siamo in un altro ambito ma gli effetti della riforma dell'autonomia sono molto importanti» ha continuato Toninelli. «Riforma che il Movimento 5 Stelle e il sottoscritto vogliono fortemente ma vogliono fatta bene. Significa che deve partire subito e deve essere subito chiara. Stiamo lavorando su questo e penso che velocemente si arriverà ad un risultato senza ovviamente creare una regione di serie A e una di serie B» ha concluso il ministro.