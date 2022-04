Pizzicato con l’Alfa a 119 km all'ora in zona residenziale: patente sospesa e 845 euro di multa

TREVISO - Sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno ed una sanzione accessoria di circa 845 euro senza possibilità alcuna di pagamento in misura ridotta. E’ questo il destino a cui è andato incontro un automobilista che, nella giornata di ieri, è stato pizzicato al volante di un’Alfa Romeo mentre percorreva via Sambughè a Preganziol a folle velocità. Durante una delle consuete azioni di controllo della velocità sul territorio da parte della Polizia Locale, infatti, ieri sono state rilevate varie infrazioni di veicoli che superavano abbondantemente i limiti di velocità imposti. Il caso più eclatante è stato però quello rilevato verso le ore 15.30 quando all’Alfa Romeo in questione, una volta detratta la tolleranza di legge, è stata accertata una velocità superiore a 119 km/h (per l'esattezza 126 km/h sul display). Nel dettaglio, il passaggio dell’auto è stato registrato nei pressi del civico 170 mentre procedeva verso il centro della frazione (da est verso ovest), in una zona di centro abitato con il limite di 50 km/h. Per questo, motivo l'automobilista colpevole è stato immediatamente stangato.

