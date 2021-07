TREVISO - Quasi un milione di euro di arretrati: a tanto ammontano affitti e bollette non pagate da parte di chi alloggia in appartamenti Ater. Spesa che, potrebbe finire sulle spalle del Comune ma che il sindaco Mario Conte non intende assumersi. È questa l'attuale situazione che deve affrontare Cà Sugana impegnata, assieme all'Ater, in un'operazione di rientro economico. «Si tratta di una situazione borderline certamente impegnativa per le...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati