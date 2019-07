​Architettura e psicologia: una relazione stretta ed efficace. Il talk in piazza Santa Maria dei Battuti

Tutto trevigiano il panel dei relatori: Carla Palù, architetto titolare dello studio CùDesign di Ormelle e Tito Sartori, psicologo e psicoterapeuta ora residente a Stoccolma, ma trevigiano di nascita. I due professionisti collaborano da diversi anni nell’elaborazione di un metodo di progettazione partecipata, denominato InteriorD, che punta ad indagare i bisogni latenti del committente al fine di renderlo parte attiva del processo decisionale e di cambiamento che accompagna ogni cantiere. Ad ogni ambiente della casa viene dedicato il suo “spazio mentale”, in un’ottica di progettazione sistemica: attraverso i talk “Casa Diffusa” i due professionisti soffermano la loro attenzione sui singoli spazi domestici, esplorando relazioni, funzioni e significati delle varie stanze fisiche e mentali. L'evento di giovedì 4 luglio prevede un focus particolare dedicato all'ambiente bagno. L’Ordine Architetti PPC di Treviso è co-organizzatore e patrocinatore dell’evento: l’allargamento degli ambiti disciplinari dell’architetto è infatti un tema di primaria importanza per l’Ordine, che si sta muovendo in modo capillare sul territorio con iniziative e momenti di riflessione sul ruolo attuale e futuro del professionista.



L'incontro è gratuito, previa iscrizione: RSVP - posta@sararmellin.com L’evento si svolgerà all’aperto: in caso del maltempo, gli iscritti verranno avvisati sullo spostamento dell’evento nello showroom MastellaDesign di Paese. Per la partecipazione al talk degli iscritti all'Albo degli Architetti PPC sono previsti 2 crediti formativi professionali: accreditamento sul sito www.ordinearchitettitreviso.it.

TREVISO - Piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso si trasforma in un luogo di confronto e dibattito giovedì 4 luglio grazie al talk di giovedì organizzato in collaborazione con l'Ordine Architetti PPC di Treviso e con MastellaDesign. Si tratta della tappa trevigiana della rassegna CASA DIFFUSA, una serie di incontri sul territorio nazionale tra architetti, aziende e committenti che trattano il tema dell'architettura dell'ascolto.