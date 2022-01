TREVISO – Addio ad Antonia Cuscia c. La stilista, direttrice dell’Istituto di moda Treviso Fashion School, è mancata ieri a soli 40 anni. Due anni fa le era stato diagnosticato un tumore . Nonostante i problemi legati all’epidemia da coronavirus, negli ultimi mesi si era sottoposta a diverse terapie e operazioni chirurgiche. Ma purtroppo nell’ultimo periodo la situazione è precipitata. Dopo il ricovero nell’ospedale di Treviso è stata accolta nell’hospice dell’Advar, l’associazione che si occupa dell'assistenza a malati oncologici. Fino a ieri. Lascia il marito Ghenadie e due figli, Dan e Sofia, di 15 e 21 anni. “Proprio l’età nella quale avrebbero bisogno di avere la mamma accanto”, sottolinea Ghenadie con la voce rotta dall’emozione. Antonia era originaria della Moldavia.

LA PASSIONE

Era arrivata in Italia a 19 anni, guidata dalla sua grande passione per la moda e per il mondo della sartoria in generale. Aveva frequentato l’istituto di moda Burgo di Milano, diventando stilista. Nello stesso periodo aveva frequentato anche dei corsi allo Ied, l’Istituto europeo di design, sempre a Milano. E di seguito, nel 2011, si era tuffata assieme al marito nella grande avventura che li aveva portati ad aprire l’Istituto di moda Treviso Fashion School, all’angolo tra via Fra’ Giocondo e viale D’Alviano, sulla circonvallazione interna del Put. Qui Antonia era impegnata non solo come direttrice ma anche in prima persona come docente nei corsi professionali pensati e organizzati per aspiranti stilisti e per operatori nei settori del design e della sartoria. La famiglia ora è chiusa nel proprio dolore. “Abbiamo sempre pensato che ce l’avrebbe fatta”, dice il marito senza darsi pace. Ma si prova comunque a guardare avanti. La Treviso Fashion School non chiuderà i battenti.

LA SCUOLA

“Dobbiamo portare avanti il sogno di Antonia – spiega Ghenadie – ci sono gli studenti che devono continuare i corsi. Fino a quando ce la faremo, fino a quando sarà possibile, non molleremo”. Dopo quanto accaduto non è semplice. E questo nessuno lo nasconde. Il primo a esserne consapevole è proprio il marito. “Antonia era una persona meravigliosa. Lavorava con amore. Si è sempre data da fare con tutti, sempre con il massimo rispetto. Senza di lei non so ancora bene come faremo – dice – metteva una passione enorme in tutto quello che faceva. Era riuscita a dar vita a un grande progetto. C’era ancora molto da fare. Proprio tra un mese avrebbe compiuto 41 anni. Purtroppo, però, il male ce l’ha strappata prima”. La data del funerale è già stata fissata. L’ultimo addio ad Antonia Cusciac verrà dato venerdì mattina, alle 10.30, nella chiesa di Sant’Agostino a Treviso. Poi Antonia riposerà nel cimitero di San Lazzaro. Nella città dove era arrivata ormai undici anni fa per cullare e di seguito realizzare il proprio sogno nel mondo della moda.