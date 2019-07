CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALTIVOLE -ladel. Una bruttissima sorpresa quella che una banda di ladri ha riservato al primo cittadino di Altivole. Al rientro dal week end, nella tarda serata, ha scoperto che ignoti avevano svaligiato l'abitazione in cui vive con il compagno ed il figlio, ad Asolo in via Munegatti. I ladri, approfittando dell'assenza del sindaco, sono entrati in casa forzando un balcone e una finestra. Hanno poi messo sottosopra buona parte delle stanze, aprendo cassetti e armadi. I topi d'appartamento hanno trafugato due orologi Rolex del valore di svariate migliaia di euro e denaro. Il sindaco, scoperto il furto, non ha potuto far altro che lanciare l'allarme ai carabinieri. I militari del Radiomobile di Castelfranco sono arrivati velocemente per effettuare un primo sopralluogo e svolgere gli accertamenti. Sul furto è stata aperta un'indagine.