Protesi al seno ritirate dal mercato. L'allarme contagia il Trevigiano

di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO - «Mi sono operata più di un anno fa. Dopo mesi di ricerche ho scelto una protesi Allergan con texture ruvida. Le notizie diffuse dopo il 16 dicembre ci hanno messo in grande allarme. E' incredibile come il proliferare di voci incontrollate possa creare panico online». Lo scandalo delleperché accostate ad una rara forma di tumore linfonodale approda a Treviso. Dove una«Moltissime donne hanno scelto protesi Allergan. Io come altre ho avuto grande timore: per fortuna i medici, dopo giorni di tensione, mi hanno rassicurata. Fino a un certo punto però». Sì, perchè il modello sotto accusa è comunque stato. In alcune regioni italiane, oltre alla sospensione di