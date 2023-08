CODOGNE' - A Codognè gli agricoltori della zona non si abbattono per aver visto distrutti (al 99%) i loro raccolti e si sono ritrovati oggi, 12 agosto 2023, a fare un'aratura " de na volta" in località Bar De Spin con spiedo, per scacciare la malinconia e far vedere che bisogna andare avanti nonostante tutto.

Video di Pio Dal Cin