Lite tra migranti all'ex caserma Serena: 25enne accoltellato con le forbici

TREVISO - La lite e poi l'accoltellamento. È successo nella tarda mattinata di oggi all'ex caserma Serena, protagonisti due ospiti del centro per migranti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle Volanti che hanno identificato e tratto in arresto l’aggressore, un senegalese, trentacinquenne. La vittima, un nigeriano venticinquenne è stato ferito con unaall’altezza del torace.Da accertamenti effettuati, i poliziotti hanno appurato che. Infatti, il personale del Centro di accoglienza, ha consegnato agli agentirinvenuta sul posto. Il ferito è stato subito accompagnato al Pronto Soccorso, ove è attualmente ricoverato in prognosi riservata (non in pericolo di vita) per pneumotorace sx, e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’aggressore, come già riferito, è stato arrestato per lesioni aggravate. Ora si trova in carcere a Santa Bona a disposizione dell’A.G.