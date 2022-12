TAGLIO DI PO - Polli, capponi, galli livornesi, galli golden e faraone. Non sono un men ù natalizio, anche perché sarebbe eccessivo, trattandosi di 295.336 capi. Sono invece la disponibilità prevista per il nuovo allevamento avicolo intensivo, chiamato Po5, che si vorrebbe realizzare in via Alessandria, a Taglio di Po, sulla sponda opposta del Po rispetto a Cavanella. A proporre il progetto è la Società a gricola Erica, che ha sede a Roncofreddo, in provincia di Forlì, ma che è già ben presente in Polesine, dove gestisce quattro allevamenti, due sempre a Taglio di Po, Po1 e Po3, e altri due ad Ariano Polesine, Po2 e Po4, e che nel 2018 si è vista bocciare dal Comitato Via provinciale con un giudizio di compatibilità non favorevole un progetto per un triplo insediamento a Polesine Camerini. A Taglio di Po sorge anche il “megapollaio” ex Liberelle, ora Eurovo, da 1.436.898 galline ovaiole.

Il nuovo allevamento , oggetto della domanda di Valutazione d’impatto ambientale e contestuale Autorizzazione ambientale avanzata alla Provincia il 5 settembre scorso, con osservazioni presentabili fino al 28 dicembre, era già stato autorizzato nel 2017, con u lteriore autorizzazione ad un p iano che ne prevedeva un ampliamento, nel novembre del 2020. Quella presentata a settembre è di fatto un’ulteriore richiesta di ampliamento di allevamento a terra di galli e faraone, seppur ancora non realizzato, che consentirebbe di passare dai 155.440 capi già autorizzati a circa il doppio. Questo perché, rispetto alle previsioni iniziali di accasamento di 10 capi per metro quadro nei quattro capannoni da 3.886 metri quadri, si vorrebbe passare a 19. Una soluzione, spiega l’azienda, che servirebbe per una contestuale riduzione a 19 capi per metro quadro in tutti e cinque gli allevamenti polesani.



IL PROGETTO



«In relazione all’andamento del mercato – si spiega in una nota - l’azienda potrà accasare faraone, polli da carne, capponi o galli che hanno ritmi di ingrasso diversi e diversi interessi commerciali. Secondo il progetto, redatto dal geometra Enea Zerbin, il complesso sarà così costituito: quattro capannoni avicoli completi di attrezzature; una palazzina dei servizi in cui sono presenti l’ufficio veterinario, la zona filtro, le docce, i bagni; un magazzino deposito rifiuti, medicinali veterinari, sanificanti; una piazzola con arco di disinfezione; box per abbattimento polveri ed odori nelle vicinanze dei ventilatori ; una siepe. Gli animali verranno inseriti ad un’età di 1 giorno e rimarranno per un periodo variabile a seconda della specie: circa 50 giorni nel caso di polli da carne, periodi più lunghi nel caso di capponi, galli livornesi, galli golden o faraone».



PROLIFERAZIONE



La proliferazione di allevamenti avicoli in provincia di Rovigo non è una novità. Negli anni scorsi a battersi «contro la trasformazione del Polesine in Pollesine», insieme a vari comitati, era stata in particolare la consigliera regionale cinquestelle Patrizia Bartelle, che nel 2020 non è stata rieletta. Solo l’anno scorso, è stato autorizzato un allevamento da 57.711 galline a Boara Polesine, della Società a gricola Sant’Andrea di Pozzonovo ; è stata chiesta e ottenuta un ’autorizzazione all’ampliamento da 65.400 a 148mila capi dalla Società a gricola Munerato di Crespino ; è stata avanzata istanza per l’ampliamento da 165mila a 275mila capi dalla Società a gricola Tiozzo Carlo in località Mea a Porto Viro; e ancora hanno ottenuto facoltà di ingrandirsi l’Avidelta a Ca’ Pesara di Porto Viro, l’Agrifree l ’ Ovomas di Gavello.