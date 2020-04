Il Coronavirus si è portato via Maria "dei foghi", della famiglia Martarello

Il Coronavirus fa la prima vittima ad Arquà Polesine. Si è spenta Maria Manfrin di 89 anni, madre dei fratelli Martarello, azienda conosciuta in tutt'Italia e nel mondo per essere leader nella produzione di fuochi d'artificio.



L'anziana soffriva di diverse patologie ed è risultata anche positiva al Coronavirus. Ricoverata da qualche tempo all'ospedale, era madre di cinque figli. Conosciuta in paese come "Maria dei foghi" dopo la morte del marito Coriolano Martarello, era stata lei a prendere in mano l'azienda di famiglia e a farla crescere fino alle attuali dimensioni. Oggi alle 11, nel cimitero arquatese, si terrà il funerale in forma strettamente privata. © RIPRODUZIONE RISERVATA