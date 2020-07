ROVIGO - L'accusa aveva chiesto una pena di ben 5 anni, la sentenza pronunciata ieri, giovedì 23 luglio, dal Collegio del Tribunale di Rovigo è stata invece di 3 anni e 4 mesi. Ma il 50enne Eddy Stocco è stato comunque riconosciuto colpevole di aver fatto sesso con un'amica, approfittando di lei mentre si trovava distesa sul sedile posteriore della sua auto a vomitare, perché aveva bevuto troppo. Nella sentenza è stata riconosciuta anche una provvisionale di 10mila euro alla vittima, costituita parte civile. La difesa del 50enne, affidata all'avvocato Melissa Sartori, già preannuncia l'impugnazione in Appello della sentenza.



SERATA ALCOLICA

Il fatto risale al primo dicembre di ben quattro anni fa. I due amici avevano trascorso insieme la serata e avrebbero abbondato con l'alcol. Questo avrebbe portato la donna, che in quel momento stava seguendo una particolare terapia farmacologica, a sentirsi male e a vomitare. L'amico, che si era offerto di accompagnarla a casa, avrebbe poi approfittato di questo momento, in cui la donna si trovava in una situazione di stordimento stesa sui sedili posteriori. In un primo momento, dopo la denuncia della donna che aveva portato ad accurate indagini, la Procura era arrivata a chiedere l'archiviazione nei confronti dell'uomo, non trovando riscontri alle affermazioni delle donna.

Era stato il giudice per le udienze preliminari a disporre un supplemento d'indagine. È stata fatta anche un'analisi di campioni biologici prelevati dai vestiti, con un riscontro del Dna. Secondo la versione fornita in aula dall'uomo, quando è stato sentito di fronte al Collegio formato dai giudici Nicoletta Stefanutti, Mabel Manca e Laura Contini, la donna sarebbe stata consenziente e ci sarebbe stato un rapporto sessuale completo ma solo un rapporto orale. © RIPRODUZIONE RISERVATA