Trova il tesserino di un pompiere e lo usa per viaggiare gratis in treno

di A. Luc.

ROVIGO Viaggiare gratis in treno per molti non è un privilegio, ma a volte si rivela addirittura una necessità dettata da motivi lavorativi. Come nel caso in cui ci si trovi a vestire la divisa di vigile del fuoco. Qualcuno però potrebbe anche approfittarne mettendo in atto una sorta di truffa. Come nel caso, accaduto a Rovigo, in cui un pompiere ha smarrito il suo tesserino identificativo e un residente di Costa di Rovigo ha pensato di approfittarne.



Il cittadino polesano ha pensato bene di adoperare un tesserino dei vigili del fuoco trovato per strada e lo ha adoperato per viaggiare gratuitamente in treno. Dopo alcuni viaggi, in cui deve averlo esibito con assoluta tranquillità ai controllori delle Ferrovie in servizio sui convogli, l'individuo è stato bloccato dalla Polizia Ferroviaria di Rovigo per verificare la veridicità delle informazioni riportate sul documento di riconoscimento. Di fronte al rifiuto dell'interrogato sulle proprie generalità, le forze dell'ordine non hanno potuto far altro che denunciare a piede libero l'uomo.



In passato erano capitati casi analoghi, in cui dei civili adoperavano ingegnosi stratagemmi per fingersi militari o paramilitari e viaggiare gratis o comunque per ottenere vantaggi derivanti da privilegi lavorativi. Una delle misure messe in campo dallo Stato per contrastare la violenza sui mezzi pubblici, infatti, è anche quella di incentivarne l'utilizzo da parte del personale delle forze dell'ordine anche per motivi "privati".

