Carabiniere si lancia sui binari e salva un uomo dal suicidio

di Francesco Campi

ADRIA - Anche senza divisa e fuori servizio, non ha esitato un attimo a compiere il proprio dovere ed a salvare una vita umana. Il brigadiere Fabio Monticelli della Compagnia carabinieri di Adria, era a Imola per motivi personali. Doveva tornare ad Adria e ha così raggiunto la stazione, attorno a mezzogiorno. Qui ha visto un uomo, abbastanza corpulento, che era sceso sul primo binario e si era fermato in mezzo, in piedi, con le braccia aperte e lo sguardo perso in direzione Bologna, da dove stava arrivando un treno in...