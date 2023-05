L'allenatore Thiago Motta cittadino onorario di Polesella

POLESELLA (ROVIGO) - L'ultimo Consiglio comunale ha decretato, all'unanimità, il conferimento della cittadinanza onoraria di Polesella a Thiago Motta. Il campione sudamericano, attuale allenatore del Bologna, rappresenta una storia di successo di figli dell'emigrazione polesana in Brasile. Sarà l'occasione per stringere una più solida amicizia con l'allenatore, naturalizzato italiano, in una cerimonia che sarà una vera festa di comunità.



Il consesso comunale ha inoltre approvato le delibere propedeutiche al bilancio e il Bilancio di previsione 2023-25, insieme al Dup. La minoranza, dopo la relazione della responsabile dell'ufficio, Sara Mandanici, ha premesso un voto di astensione "collaborativa", ribadendo l'attenzione nei confronti delle proposte della maggioranza e la possibilità di agire con proposte sui temi. Il capogruppo di maggioranza Modena ha rivolto un plauso alla Giunta e agli uffici, capaci di ottenere un bilancio sostenibile e in pieno equilibrio, nonostante non vi siano contributi aggiuntivi da parte dello Stato.



INTERROGAZIONI

Da ultimo, sono state discusse due interrogazioni presentate dalla minoranza. La prima riguardava la mensa scolastica: «Abbiamo chiesto di delucidare i motivi che portano all'esclusione del plesso scolastico degli alunni che non aderiscono alla mensa scolastica gestita dall'azienda concessionaria. La risposta non ci ha soddisfatto e abbiamo richiesto che tale problematica sia subito portata in commissione al fine di trovare una soluzione che aiuti le famiglie che hanno sollevato il problema» - ha spiegato Emanuele Ferrarese, capogruppo di minoranza. La seconda istanza riguardava invece la viabilità, recentemente modificata sulla parte arginale di via Roma per creare dei parcheggi e regolamentare la situazione nei giorni di mercato e altre manifestazioni. «Siamo convinti che questo tipo di interventi debba essere basato su precise scelte progettuali e non frutto di tentativi imbastiti dalla mattina alla sera. Abbiamo criticato sia la modalità sia la proposta di richiedere un avallo via sondaggio, ricordando che i sondaggi si dovrebbero fare solo se prima si illustrano le possibili alternative e non un'unica soluzione». L'amministrazione ha proposto di discutere le tematiche in apposite sedute della commissione consigliare.