TAGLIO DI PO Se due giorni fa la situazione relativa alla pandemia Covid-19 sul territorio comunale dava buone speranze per un miglioramento ora c'è il timore di essere ritornati indietro perchè, per la prima volta, in questa seconda tornata della presenza del virus, un plesso della scuola primaria chiude completamente. Lo hanno deciso ieri mattina, di comune accordo, il sindaco, Francesco Siviero e la dirigente dell'Istituto Comprensivo, Antonella Flori, dopo quello che è successo sabato nel plesso G. Pascoli di via Manzoni, collegato alla plesso della secondaria di primo grado e degli uffici, dirigenza e segreteria, dell'Istituto comprensivo, ma solo per due giorni, oggi e domani, martedi 24.



LA DECISIONE

La decisione è scaturita dopo che si sono verificati altri casi all'interno del plesso solamente 3 classi su 7 erano senza problemi per cui, per avere la tranquillità di avere gli alunni in una scuola senza contagiati, è stato chiesto di effettuare i tamponi agli alunni di una prima, due quarte ed una terza, oltre a tutto il personale docente e Ata. Tamponi che, si spera, vengano fatti in data odierna o al massimo nella giornata di domani per garantire agli alunni le lezioni in presenza. Sui risultati dello screening, il sindaco e la dirigente scolastica prenderanno ulteriori decisioni.



LA QUARANTENA

La classe 3A della scuola secondaria di primo grado con due contagiati, continua la quarantena fino il 27 novembre; intanto, la bambina riscontrata positiva con il successivo tampone molecolare, è risuotalta negativa. Alla Casa di riposo Madonna del Vaiolo nessuno dei 48 degenti è positivo ma soli due operatori, uno di Taglio di Po e uno di Corbola, che sono in quarantena.



LA BACCHETTATA

«Sul nostro territorio comunale credo si possa dire che il contagio si è stabilizzato sul centinaio di contagiati - afferma il sindaco Siviero - ma per poter essere più dettagliato ho bisogno di conoscere dal Servizio igienico di sanità pubblica i dati precisi, anche dopo i tamponi che verranno effettuati in questi giorni. La situazione è comunque monitorata e la popolazione deve stare tranquilla e rispettare seriamente le regole imposte dall'ultimo Dcpm del presidente Giuseppe Conte e dal presidente della Regione, Luca Zaia. Ancora una volta però richiamo al loro dovere le famiglie e i genitori di tanti, troppi giovani, anche di minore età a non formare assembramenti nelle due piazze del capoluogo o nell'immediata periferia come al villaggio Perla e sul piazzale del Centro Commerciale Aliper in viale Kennedy, sempre senza mascherina e senza rispettare le distanze di sicurezza, ma anche gli adulti, soprattutto nei pressi dei bar. Sono, questi, comportamenti irresponsabili che portano pericolose possibili conseguenze di contagio anche a chi non ha responsabilità». Il problema è anche che non c'è ombra di controlli da parte delle forze dell'ordine che dovrebbero garantire il rispetto delle regole delle disposizioni.



