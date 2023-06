Il bici con il figlio per 214 km. Maurizio Spano combatte la sclerosi multipla a colpi di pedale

ADRIA (ROVIGO) - (G.Fra.) Combattere la sclerosi multipla a colpi di pedale sulle strade del Delta del Po. Straordinaria impresa del 63enne scrittore adriese Maurizio Spano.

Accompagnato dal figlio Stefano, si è messo in gioco per accendere i riflettori sulla ricerca nel campo delle malattie genetiche e sulla condizione di chi, come lui, da anni, è costretto a convivere con una di esse. L'obiettivo di Spano, sorretto da una incredibile forza di volontà, era quello di motivare anche gli altri a rischiare.



IL MESSAGGIO

Padre e figlio, inforcata la bicicletta, sono partiti prestissimo da Adria, martedì mattina e, a tappe, hanno viaggiato lungo le strade del Delta con l'obiettivo di percorrere in giornata i 214 chilometri del percorso quali testimonial dell'Aism, l'Associazione italiana sclerosi multipla. Poco importa che il cammino di Spano senior si sia interrotto a Santa Giulia, dal momento che la missione è stata portata a termine dal figlio. «Dopo aver coperto i 214 chilometri del raid, ho pensato subito a mio padre - commenta Spano junior - perché nonostante la sua forza di volontà ha dovuto alzare bandiera bianca all'altezza di Santa Giulia. Ma non era quello l'importante, l'importante era il messaggio che ha trasmesso a tutti quelli che l'hanno visto pedalare. Grazie di cuore a Roberto Pizzoli e a Silvia Boscolo per l'accoglienza nel Comune di Porto Tolle e grazie a tutti coloro che, anche con un messaggio, ci hanno sostenuto».



«Il tempo non passa invano - ha sottolineato lo scrittore adriese - e lascia tracce importanti sul nostro cammino. Io non amo esternare troppo i miei sentimenti, ma adesso la commozione è grande ed è bello commuoversi. Credevo di essermi fermato e invece mio figlio mi ha portato al traguardo con lui».