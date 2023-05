Rovigo conquista il suo 14° scudetto di rugby battendo 16-9 il Petrarca in finale. In città esplodono festeggiamenti e caroselli

ROVIGO - La città di Rovigo è campione d'Italia di rugby per la 14ma volta.

Nella finale giocata a Parma la FemiCz Rovigo ha superato per 16-9 il Petrarca, prendendo la rivincita della sconfitta della scorsa stagione.

I Bersaglieri seguiti da circa 1500 tifosi sugli spalti hanno sfoggiato una prestazione difensiva impeccabile e un grande cuore. Immediati in città sono scoppiati i festeggiameti e i caroselli d'auto nelle vie del centro

IL TABELLINO

Peroni Top10, Finale Scudetto 2023

Domenica 28.05.2023, Stadio Lanfranchi, Parma

Kick-off ore 21:15, diretta simulcast Rai 2 e Eleven Sports a partire dalle 21:00

Femi-CZ Rovigo Delta v Petrarca Rugby 16-9 (10-9)

Marcatori: PT 6’ c.p. Montemauri (3-0); 15’ c.p. Lyle (3-3), 23’ c.p. Lyle (3-6); 30’ m. Stavile, t. Montemauri (10-6); 40’ c.p. Lyle (10-9). ST 49’ c.p. Montemauri (13-9); 79’ drop Montemauri (16-9)

Femi-CZ Rovigo Delta: 15. Diederich Ferrario (c); 14. Sarto, 13. Tavuyara, 12. Van Reenen, 11. Moscardi (31’ Uncini); 10. Montemauri, 9. Chillon (70’ Bazan Vélez); 8. Casado Sandri (59’ Sironi), 7. Cosi (77’ Lubian), 6. Stavile; 5. Lindsay, 4. Steolo (49’ Ferro); 3. Swanepoel (22’ Pomaro), 2. Giulian (49’ Ferraro – 80’ Giulian)), 1. Quaglio (61’ Leccioli)

A disposizione: 24. Ferraro, 17. Leccioli, 18. Pomaro, 19. Ferro, 20. Lubian, 21. Bazan Vélez, 22. Uncini, 23. Sironi

Allenatore: Alessandro Lodi

Petrarca Rugby: 15. Lyle; 14. Esposito, 13. De Masi (53’ Capraro), 12. Broggin, 11. De Sanctis; 10. Faiva, 9. Tebaldi (70’ Citton); 8. Trotta (c), 7. Nostran, 6. Casolari (61’ Michieletto); 5. Panozzo (59’ Ghigo), 4. Galetto (67’ Montagner); 3. Hughes (67’ Bizzotto), 2. Cugini (61’ Carnio), 1. Spagnolo (67’ Borean)

A disposizione: 16. Borean, 17. Carnio, 18. Bizzotto, 19. Michieletto, 20. Ghigo, 21. Citton, 22. Capraro, 23. Montagner

Allenatore: Andrea Marcato

Arbitro: Gianluca Gnecchi

Assistenti: Federico Vedovelli, Clara Munarini

Quarto Uomo: Filippo Russo

TMO: Matteo Liperini

Citing Commisioner: Maurizio Vancini

Cartellini: nessuno

Calciatori: Montemauri (ROV) 4/4 Lyle (PD) 3/3

Note: serata calda e afosa, terreno in ottime condizioni, spettatori 4000, Scudetto n.14 per la Femi-CZ Rovigo

Player of the Match: Stavile (ROV)