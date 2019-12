Rovigo perde per la prima volta, ma vola in finale di coppa col Petrarca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laperde a Viadana la prima partita ufficiale della stagione, ma in virtù del risultato dell'andata vola ugualmente in finale di Coppa Italia di rugby contro l'Argos Petrarca Padova, che invece bissa il successo. E' questo l'esito della semifinali di ritorno della competizione.Saranno dunque il Rovigo e il Petrarca Padova a contendersi in campo neutro illa Coppa Italia 2020 nella Finale che assegnerà il primo titolo seniores assegnato da FIR in stagione.Un nuovo, affascinante appuntamento dunque con il, una delle partite iconiche del movimento nazionale, dopo che nelle semifinali di ritorno disputate oggi l’Argos Petrarca Padova ha espugnato per 12-18 il campo delle Fiamme Oro Rugby bissando il 34-20 dell’andata mentre, a Viadana, i Bersaglieri della Femi-CZ Rovigo nonostante l’inciampo per 17-5 hanno difeso la netta vittoria con bonus (41-10) del match d’andata conquistando a loro volta un pass per la Finale.IM Exchange Viadana v Femi-CZ Rovigo 17-5 (4-0)andata: Femi-CZ Rovigo v IM Exchange Viadana 41-10 (5-0)Fiamme Oro Rugby v Argos Petrarca Padova 12-18 (1-4)andata: Argos Petrarca Padova v Fiamme Oro Rugby 34-20 (5-0)Femi-CZ Rovigo v Argos Petrarca PadovaMarcatori: p.t.27’ cp Fadalti (0-3); 33’ m. Leaupepe tr. Fadalti (0-10); 39’ cp. Fadalti (0-13); s.t.46’ m. Fusco; 50’ m. Fadalti (5-18); 78’ m. Gabbianelli tr. Azzolini (12-18)Fiamme Oro Rugby: Malo (58’ Guardiano); Mba, Gabbianelli, Forcucci, D'Onofrio G.; Di Marco (73’ Azzolini), Fusco (66’ Parisotto), De Marchi, Faccenna, Chianucci (73’ Cornelli); Stoian (59’ D'Onofrio U.), Fragnito; Di Stefano (53’ Iacob), Moriconi (53’ Taddia), Zago (cap.)all. GuidiArgos Petrarca Padova: Fadalti; Beraldin, Zini (58’ Ragusi), Leaupepe, Coppo (58’ Broggin); Faiva, Chillon (46’ Navarra); Trotta (cap.) (58’ Manni), Nostran, Conforti; Galetto, Michieletto (53’ Cannone); Swanepoel (46’ Franceschetto), Cugini (53’ Braggiè), Borean (53’ Carnio)all. Marcatoarb. Riccardo Angelucci (Livorno)AA1 Leonardo Masini (Roma), AA2 Edaordo Meo (Roma)Quarto uomo: Paolo Paluzzi (Roma)Calciatori: Fadalti (Petrarca) 3/4; Di Marco (FFOO) 0/1; Azzolini (FFOO) 1/1Cartellini: 48’ c. giallo D’Onofrio G. (FFOO); 61’ c. giallo Cannone (Petrarca)Man of the Match: Faiva (Petrarca)Note: spettatori 800 ca.; giornata soleggiata, temperatura 12°Punti in classifica: Fiamme Oro 1 - Argos Petrarca 4Marcatori: p.t. 3' m. Spinelli tr. Ceballos (7-0); s.t. 42' m. Ferrarini tr. Ceballos (14-0), 46' m. Cioffi (14-5), 64' cp. Ceballos (17-5)Rugby Viadana 1970: Zaridze (64' Apperley); Spinelli, Finco, Tizzi (52' Pavan), Souare; Ceballos, Gregorio (50' Bronzini), Ghigo, Ferrarini (44' Casado Sandri), Denti And. (cap.), Bonfiglio (55' Devodier), Grassi (66' Mannucci), Brandolini (55' Mazibuko), Ribaldi, Denti Ant.All. JimenezFemi-Cz Rugby Rovigo Delta: Odiete (cap.); Barion (55' Modena), Antl, Angelini, Cioffi; Menniti Ippolito, Visentin (55' Piva); Michelotto (62' Liut), Lubian, Vian; Nibert, Mtyanda (60' Mantovani); Pavesi (40' D'Amico), Nicotera (40' Cadorini), Leiger (40' Rossi)All. CasellatoArb. Gabriel Chirnoaga (Roma)AA1: Clara Munarini (Parma), AA2: Stefano Roscini (Milano)Quarto Uomo: Andrea Pretoriani (Milano)Cartellini: /Calciatori: Ceballos (Im Exchange Viadana 1970) 3/4, Menniti Ippolito (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta) 0/1Note: giornata fredda e soleggiata, terreno in buone condizioni. Presenti 800 spettatori.