ROVIGO - Sarà un derby leggendario, in campo e fuori.

FermiCz Rovigo e Petrarca Padova nel 16° turno di serie A Elite si sfidano oggi alle ore 16 sul prato del “Battaglini” per la 178ª volta in campionato, 189ª ufficiale, 36ª con in palio l’Adige Cup e i numeri della storia diventano leggenda abbinati alla premiazione dei giocatori che hanno indossato più di cento volte la maglia rossoblù. Le “Legends”, come le ha chiamate la società.

LE LEGGENDE

Dopo la cerimonia ufficiale alle ore 11 al Museo Grandi Fiumi, allo stadio l’atmosfera sarà spettacolare, con la foto delle 91 leggende a tappezzare il “Battaglini”. Si annuncia il sold out. La diretta su Rai 2, concessa dalla Fir, darà un tocco nazionale all’evento e a un campionato in declino. Fra le autorità non risulta presente (almeno fino a ieri) il direttore del campionato Marco Aloi. Il primo a cui dovrebbe interessare un derby d’Italia del genere.

Oltre alla cornice mediatica e celebrativa, speriamo non tolga concentrazione ai Bersaglieri, c’è però una partita vera da giocare. Come capita sempre quando in campo ci sono Rovigo e Petrarca. Anche nell’amichevole delle 62 scellerate squalifiche di settembre. A maggior ragione oggi, quando i punti da conquistare a tre giornate dalla fine sono decisivi per la griglia dei primi due posti play-off, che valgono le semifinali in casa. Con il colpo di Viadana ieri a Colorno (vittoria 26-20) i mantovani salgono a 51 punti, Rovigo 50, Petrarca 43. Se Padova perde di fatto è fuori dalla corsa e rischia di incrociare proprio i Bersaglieri in semifinale. Se vince, rimette tutto in gioco e complica la vita a Rovigo.

I DUE TECNICI

I rossoblù sono a +7 in classifica, hanno il fattore campo, vengono da 12 risultati utili in campionato e da 4 vittorie consecutive nel derby (compresa l’amichevole delle squalifiche). Come dice il coach petrarchino Andrea Marcato: «Per la prima volta non siamo noi i favoriti e questo potrebbe essere un vantaggio». Ma con un rosa giocatori così il Petrarca parte sempre favorito, se riesce a sfruttarla a pieno.

«Sappiamo che il derby sarà una partita dove le energie mentali saranno quasi più importanti di quelle fisiche - commenta il tecnico della mischia rossoblù Davide Giazzon - Sento una bella energia. C’è molta coesione nel gruppo e tutti quanti, anche coloro che non potranno scendere in campo, stanno dando il loro supporto».



LA FORMAZIONE

Fra questi ultimi Quaglio non al 100%.A pilone sinistro nel XV Emanuele Leccioli e in panchina Stefano Lugato, alla prima apparizione stagione dopo il grave infortunio alla spalla. Nemmeno Sarto dopo il rientro è confidente al 100%. va in panchina per incidere nel finale, ala titolare gioca il baby Lorenzo Elettri, reduce dall’ottimo Sei Nazioni under 20. Meggiato ancora out. Per il resto è la formazione prevista. Lautaro Bazan Velez parte in mediana per dare subito l’accelerata, Chillon sarà poi chiamato a gestire. Nel Petrarca c’è il cecchino Lyle alla seconda apparizione dopo l’infortunio. Solito esame a pilone destro per Lastra Masotti nell’impatto con Borean e Brugnara.