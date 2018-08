Asili nido e materne vietati ai no-vax. Linea dura del Comune: vaccini o casa

di Alberto Luchin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - A Rovigo si rispetta la legge e negli asili comunali chi non è vaccinato non entra. A spiegarlo è l’assessore all’Istruzione e al Bilancio Susanna Garbo, appellandosi al fatto che «finché ci sono le leggi queste vanno rispettate». In questo periodo estivo, quando manca meno di un mese all’inizio dell’anno scolastico (il 12 settembre suoneranno le campanelle), sta infuriando la battaglia degli “antivaccinisti”.