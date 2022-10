ROVIGO - Come si fa il pane? E come è possibile scoprire la fisica nucleare con l'esperimento di Rutherford della lamina d'oro? Sono solo due delle 40 diverse proposte ideate per stimolare la creatività, il pensiero critico e la curiosità degli studenti, con temi che spaziano dalla musica al teatro, dall'educazione alle relazioni agli esperimenti scientifici, dalla salute all'ambiente, dal corretto uso delle nuove tecnologie alla filosofia per bambini. Perché è proprio a bambini e ragazzi che sono rivolte queste iniziative extradidattiche che compongono il programma 2022/2023 del progetto Attivamente promosso anche per questo anno scolastico dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con un apposito stanziamento di quasi un milione, 900mila euro. Ora, però, tocca alle scuole che avranno tempo fino al 14 ottobre per scegliere le iniziative cui partecipare ed inviare la propria richiesta. Nel caso in cui le richieste di partecipazione alle iniziative superino il numero di interventi a disposizione, la Fondazione effettuerà una selezione individuando le scuole in base ai seguenti criteri generali: equa distribuzione delle iniziative sul territorio di Padova e Rovigo; priorità alle scuole che non hanno mai beneficiato delle iniziative; distribuzione di almeno una iniziativa per scuola, nei limiti del possibile. Fra le realtà coinvolte, anche la Polisportiva Csi Rovigo, Zico e La Vite di Archimede, Mathesis sezione di Rovigo, Confcooperative Rovigo, l'Associazione Viva la Costituzione, l'Associazione culturale Leonardo da Vinci di Villanova del Ghebbo, la Cooperativa Vite Vere Down Dadi e l'Associazione Psicologo di strada, ma anche Università di Padova, Associazione Alumni della Scuola Galileiana di Studi Superiori, Osservatorio Permanente Giovani-Editori, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Amref, Lilt, Fondazione per l'Educazione finanziaria e al risparmio, Istituto di Ricerca Sociale, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e Valsugana Rugby Junior.



LE TEMATICHE

Come sottolinea la Fondazione Cariparo in una nota, le iniziative «prevedono il coinvolgimento attivo di alunni e docenti e riguardano tematiche che spaziano dell'educazione sociale e civica al rispetto per l'ambiente e per il territorio, dalla riflessione sui temi della diversità e dell'inclusione alla ricerca scientifica. Le aree tematiche sono: musica, teatro e arte, educazione alla scienza e alla tecnica, educazione ambientale e valorizzazione storica e territoriale, educazione relazionale e sociale, educazione alla salute e ai corretti stili di vita, educazione all'uso socialmente corretto delle nuove tecnologie».



OFFERTA FORMATIVA

Un ricco ventaglio di proposte anche perché, come spiega il presidente della Fondazione Gilberto Muraro, «in uno scenario in continua evoluzione, la scuola ha e avrà sempre la funzione di collante sociale, oltre che di principale strumento formativo. Per questo è importante che, nonostante le difficoltà del periodo storico che attraversiamo, mantenga un ruolo attivo, sperimentando metodi di insegnamento sempre più inclusivi. Metodi che consentano agli studenti di apprendere, e soprattutto di imparare ad imparare, per affrontare con strumenti adeguati la complessità in cui siamo immersi. Il progetto Attivamente si propone, quindi, di continuare ad essere l'occasione per arricchire e innovare l'offerta formativa delle scuole delle provincie di Padova e Rovigo, dando loro l'opportunità di integrare i programmi curricolari con temi e attività che offrono ad alunni e studenti la possibilità di sviluppare conoscenze e potenziare le relazioni».