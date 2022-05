Rovigo come Petrarca vince la prima semifinale del campionato di rugby in trasferta

REGGIO EMILIA - Nell'andata della seconda semifinale del campionato italiano di rugby la FemiCz Rovigo espugna lo stadio Mirabello battendo per 16-9 (punti 4-1) il Valorugby Emilia in una partita combattuta, giocata sotto la pioggia, dove la diferenza l'hanno fatta la difesa e la mischia.

Per il Rovigo meta con un drive da maul di Emanuele Leccioli, pilone schierato per l'occasione tallonatore, e 11 punti al piede di Abner Van Reenen (4 su 5). Per il Valorugby 3 calci piazzati di Newton.

Domanica 15 maggio al "Battaglini" nel ritorno Rovigo partirà da 7 punti di vantaggio, mentre il Petrarca Padova sabato 14 partirà da +4 sul Calvisano dopo la vittoria per 16-12 nella sua prima semifinale.

IL TABELLINO

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” - domenica 8 maggio

Peroni TOP10, semifinale andata

Valorugby Emilia v Femi-CZ Rovigo 9-16

Marcatori: p.t. 2’ cp. Newton (3-0); 10’ cp. Van Reenen (3-3); 23’ m. Leccioli tr. Van Reenen (3-10); 30’ cp. Newton (6-10); s.t. 16’ cp. Newton (9-10); 30’ cp. Van Reenen (9-13); 39’ cp. Van Reenen (9-16)

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini, Castiglioni, Schiabel F. (16’ st. Antl), Paletta; Newton, Garcia (8’ st. Dominguez T.); Amenta, Mordacci (26’ st. Messori), Dell’Acqua; Gerosa (21’ st. Ortombina), Du Preez (20’ st. Favaro); Chistolini (1’ st. Mattioli), Luus, Diaz (1’ st. Sanavia)

all. Manghi

Femi-CZ Rovigo: Da Re; Bacchetti, Moscardi, Diederich Ferrario, Lertora; Van Reenen, Visentin (14’ st. Chillon); Ruggeri, Lubian, Sironi (32’ st. Cosi); Ferro (cap., 21’-32’ st. Piantella), Bur; Swanepoel (18’ st. Pomaro), Leccioli (6’ st. Nicotera), Quaglio (36’ st. Rossi)

all. Coetzee

arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Riccardo Angelucci (Livorno)

Quarto Uomo: Gabriel Chirnoaga (Roma)

Quinto Uomo: Filippo Bertelli (Brescia)

TMO: Alan Falzone (Padova)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 3/3; Van Reenen (Femi-CZ Rovigo) 5/6

Peroni Top10 Player of the Match: Lubian (Femi-CZ Rovigo)

Cartellini: 15’ pt. giallo Amenta (Valorugby Emilia)

Note: giornata grigia, campo pesante. In tribuna il Presidente federale Marzio Innocenti ed il capo allenatore di Italia “A” e Italia Emergenti Alessandro Troncon.