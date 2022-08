ROVIGO - Dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Comune ha ottenuto fino a oggi quasi 40 milioni di euro. Una cifra notevole che in altri tempi, sarebbero stati una vera e propria manna dal cielo. Ma dell’intera cifra che ammonta, per la precisione, a 39.348.214,66 euro, solo una stretta parte è arrivata in modo, per così dire, “automatico”. La gran parte delle risorse è arrivata attraverso i bandi cui il Comune ha partecipato, presentando dei progetti i quali , a loro volta, sono stati ritenuti meritevoli di essere finanziati. Un lavoro svolto dai dipendenti di Palazzo Nodari e più in generale, dell’intera amministrazione alla quale il sindaco Edoardo Gaffeo rivolge parole di apprezzamento. Ed è lo stesso sindaco a stilare un bilancio dei fondi legati al Pnrr che Rovigo si è aggiudicata nel corso degli ultimi 14 mesi, ovvero da quando il Piano nazionale di ripresa e resilienza, inserito all’interno del programma Next g eneration E u , pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall’Unione e uropea in risposta alla crisi pandemica, è stato varato il 13 luglio 2021.



IL BILANCIO



«Fino a questo momento - afferma Gaffeo - il nostro e nte è risultato assegnatario di 39.348.214,66 euro a valere sulle varie missioni del piano. È doveroso segnalare che dei 39 milioni finora portati a casa, poco meno di 8 sono derivati da assegnazioni “di ufficio”, cioè in seguito a distribuzioni a livello nazionale fatti direttamente dai soggetti attuatori. Sui bandi veri e propri, dove è necessario mettersi in gioco in un processo competitivo e dimostrare di essere bravi sul serio, abbiamo finora presentato progetti per 39.389,250,66 euro, ottenendo finanziamenti per complessivi 31.389.250,66 euro. Un tasso di successo del 78,7%».



GLI INVESTIMENTI



I progetti che l’amministrazione rodigina ha presentato ai bandi afferiscono a varie missioni delle sei in cui il Pnrr è suddiviso. Tra questi ci sono gli interventi di edilizia scolastica: le scuole medie Riccoboni e Bonifacio, per esempio, saranno rese più efficienti dal punto di vista energetico grazie a 500mila euro che i rispettivi progetti si sono aggiudicati per un totale di un milione, mezzo milione lo ha ottenuto anche il progetto di realizzazione di una nuova mensa alla scuola elementare Donatoni. La riqualificazione urbana di via Oroboni, riconosciuta all’interno del programma Pinqua, ha ricevuto, invece, 15 milioni. La sistemazione e l’adeguamento degli impianti sportivi comunali ha registrato l’aggiudicazione di 2,5 milioni di euro, dei quali due andranno al rifacimento del pattinodromo Arturo Ponzetti di via Malipiero e 500mila al polo natatorio. L’adeguamento energetico del teatro Sociale ha ottenuto 350mila euro , ma anche la sistemazione di ponti, strade e ciclabili ha avuto delle risorse, ovvero 3 milioni. Rovigo ha poi avuto 2 milioni per interventi di adeguamento strutturale ed efficientamento del patrimonio immobiliare comunale destinato alla residenzialità sociale agevolata , ma anche il trasporto sostenibile ha avuto la sua parte, con i 5,5 milioni per l’acquisto di mezzi a zero impatto destinati al trasporto pubblico locale cittadino e 1,1 milioni sono andati agli interventi a contrasto dello sfruttamento lavorativo e del capolarato.



IL PLAUSO



«Una quantità di risorse ingentissima , mai vista prima in queste dimensioni e in questo lasso di tempo - commenta in conclusione Gaffeo - che sarà nostra cura impiegare nel miglior modo possibile per trasformare la nostra città. Una sfida impegnativa e stimolante, che faremo di tutto per vincere. Questo risultato è stato possibile grazie all’enorme lavoro che amministrazione e personale dell’ e nte hanno fatto in questi complicati e frenetici mesi, da quando nel novembre 2021 abbiamo deciso di costruire al nostro interno un team dedicato al monitoraggio e studio dei bandi, progettazione, predisposizione delle domande, interlocuzione con gli uffici ministeriali».