Fiamme di notte da un'auto in concessionaria, un passante dà l'allarme

di Elisa Cacciatori

PORTO VIRO - Incendio ai danni di una rivendita di auto nella notte tra lunedì e martedì a Porto Viro: si sospetta il dolo. Era all’incirca mezzanotte quando un passante ha allertato i vigili del fuoco segnalando che un’automobile, tra quelle esposte nella mostra esterna della Business Car di via Dosso, stava prendendo fuoco. Sul posto, oltre ai pompieri, sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ora indagando sull’accaduto per accertare tanto la natura quanto la modalità dell’episodio che risulta del tutto singolare. I particolari trapelati su quanto accaduto sono veramente pochi ed è difficile al momento poter dire con certezza cosa sia accaduto realmente in quegli istanti.Ciò che è certo è però che a prendere fuoco, in particolare, è stata la ruota posteriore sinistra di un’utilitaria che si trovava in esposizione nella mostra permanente della rivendita.