ROVIGO - Tanta paura ma per fortuna nessun ferito per l'incendio di un autobus, questa mattina intorno alle 7.30 in via Scavazza a. Il bus di Busitalia era carico di studenti. L'autista si è accorto del rogo e ha fatto scendere i passeggeri, tentando di spegnere il fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. L'autobus è andato completamente distrutto.