Provoca un incidente e fugge, ragazza 24enne rintracciata dai carabinieri

ROSOLINA Provoca un incidente e fugge. I carabinieri hanno rintracciato una 24enne della provincia di Rovigo che si era allontanata dopo un sinistro stradale nel corso del quale il conducente dell'altro veicolo aveva riportato lesione lievissime. C'è anche questo tra i risultati dei controlli effettuati tra il 25 e 26 luglio ad Adria e Rosolina dai carabinieri della locale compagnia che hanno portato, tra l'altro, a: merce contraffatta sequestrata, patenti ritirate, decine di grammi di stupefacente scoperti.

Deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un cittadino 30enne del Bangladesh per il reato di introduzione nello stato e commercio prodotti contraffatti (occhiali con i loghi non autorizzati Ray Ban, Gucci e fendi). Per lui è scattata una sanzine amministrativa di 5.164 euro in quanto sprovvisto di autorizzazione commercio ambulante;

Nella rete dei controlli sono caduti anche un 52enne trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l.

Un pregiudicato 41enne della provincia di Ferrara per il reato di inosservanza al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal comune di Taglio di Po.

Segnalati infine come assuntori di sostanze stupefacenti: due 18enne della provincia di Padova, un 45enne trovato in possesso di gr. 1 di cocaina; un 19enne con 0,4 grammi di cocaina; un 18enne con 0,8 di marijuana; tutti della provincia di Rovigo.

Nel corso dell’operazione state controllate in tutto 31 persone, fermati 24 veicoli, controllati 2 locali pubblici e ritirate 2 patenti di guida.

