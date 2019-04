di Gabriele Antonioli

CENESELLI - Sarà una Pasqua amara per i fedeli di Ceneselli privati di un oggetto dal grande valore affettivo: la reliquia “ex sanguine” di san Giovanni Paolo II. Un furto sacrilego, infatti, è stato compiuto nella chiesa parrocchiale. Qualcuno si è introdotto all’interno ddell’edificio e indisturbato ha trafugato la reliquia incastonata in una statua in legno del pontefice polacco.