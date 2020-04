Protezione civile, distribuite circa centomila mascherine della Regione

ROVIGO - Conclusa dalla Protezione civile provinciale la distribuzione delle mascherine prodotte dalla Grafica Veneta per conto della Regione. Ne sono state consegnate 61.000 alle case di riposo del territorio e altre 35.000 alla Prefettura che ha fatto da tramite nella distribuzione alle Forze dell'Ordine.



La distribuzione di mascherine in arrivo dalla Regione continua verso il personale di enti e aziende pubbliche di servizi.



I volontari dei gruppi comunali stanno continuando le operazioni di porta a porta per le consegne a domicilio alle famiglie bisognose e di supporto alla Polizia locale per monitorare il territorio.

Le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile stanno dando supporto anche per la consegna dei dispositivi informatici acquistati dalle scuole alle famiglie degli alunni che ne sono privi.



La Provincia sta anche proponendo a tutti i comuni del territorio un progetto di sanificazione esterna delle aree di assembramento frequente.

Tante le donazioni che stanno arrivando a sostegno della Protezione Civile da parte di Gruppo Cinofilo Polesano, Ordine dei dottori agronomi e forestali, privati. Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA