Il prefetto riduce a 670 i posti per l'accoglienza profughi

di Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Si è chiuso il bando per le strutture che si offrono per ospitare. Rispetto agli 800 posti preventivati, ne sono statii profughi presenti in Polesine sono. Stop ai progetti di Papozze e Taglio di Po: il primo, un camping, non è stato ritenuto idoneo, il secondo, l'hotel Mancin, è congelato n ell'eventualità di dover far fronte a emergenze.