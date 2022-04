Sorpresa per le strade di Porto Tolle: il cigno se ne va a spasso per la città

PORTO VIRO - Avventura a lieto fine per un cigno che tra la notte di lunedì e la mattina di ieri, martedì, ha girovagato per le strade di Porto Viro creando anche qualche problema di viabilità. Le prime segnalazioni sono cominciate ad arrivare nelle ore notturne di lunedì da via Rismondo; quando verso le 9.30 di ieri sono intervenuti gli agenti di Polizia locale riuscendo a bloccarlo in una strada chiusa, in via Corridoni, il volatile aveva nel frattempo percorso diversi chilometri. Apparentemente un soggetto anziano, il cigno è stato sorvegliato e tenuto lontano dalla strada fino all'arrivo della Polizia Provinciale e del servizio veterinario dell'Ulss 5. Grazie ad un addetto del Cras Centro recupero animali selvatici di Polesella, l'uccello è stato catturato e visitato: fortunatamente, aldilà dello stress per l'insolita avventura, lo spavento per gli incontri con auto e persone nel corso delle ore trascorse in pieno centro cittadino, è risultato sano e privo di problemi fisici, così da rendere superflua l'ipotesi di un ricovero nel centro riabilitativo.



NEL NAVIGLIO

Dato che non è stato possibile stabilire da dove provenisse, il cigno è stato liberato nel Naviglio prospiciente il municipio di Loreo, nella speranza che l'ambiente e la presenza di un gruppo di animali della stessa specie gli consentano di ambientarsi ed integrarsi. Di sicuro, il volo di circa 200 m. compiuto appena liberato ha confermato la discreta salute dell'animale; in ogni caso la Polizia Provinciale ha assicurato che continuerà a monitorarne la situazione.

E. Gar.