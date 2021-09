PORTO TOLLE - Da qualche mese a Porto Tolle un signore distinto e cordiale, come un Babbo Natale ante litteram consegna ad alcune persone delle lanterne artigianali. Si chiama Marino Grandi, è nato il 2 giugno 1946, libero come la Repubblica che ricorre nel giorno del suo compleanno, come il più famoso Santa Klaus ha la barba bianca, ma è impegnato tutto l'anno nel mondo del volontariato. L'ultima sua creazione è stata consegnata ieri...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati