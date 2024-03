PORTO TOLLE (ROVIGO) - In questi giorni è successo un grave fatto segnalato da Gabriella Gibin, la presidente del Coordinamento tutela diritti animali di Rovigo: «Ho ricevuto una segnalazione anonima circa un cane Pastore tedesco avvolto in un sacco di plastica gettato lungo il tratto arginale che da Ca' Tiepolo va verso Tolle. Sono andata subito, era gettato là, come se fosse spazzatura, una scena che non dimenticherà mai».



Chissà quale pensiero deve essere passato nella mente del proprietario. «Era morto da poco perché era ancora caldo, quindi lo abbiamo recuperato continua Gibin -. Ho allertato le forze dell'ordine e l'Ulss veterinaria, che ringrazio. Sarà fatto l'esame necroscopico per constatare le cause della morte, nel frattempo mi auguro che chi ha fatto questo gesto vada dai Carabinieri a dare spiegazioni».



Ad esprimere tutto il proprio disappunto sulla faccenda è anche la consigliera regionale Laura Cestari: «La bestia non è quella nel sacco di plastica gettato lungo l'argine, ma quella che si è macchiata di un gesto così abominevole. Mi è stato fatto avere anche un video a riguardo, ma vederlo per intero è impossibile, perché tanta è la disumanità. Perché nel 2024, in un Paese civile, in una società moderna, questi fatti non si possono né sentire né vedere. Per questo mi auguro che, attraverso segnalazioni od immagini, si riesca ad individuare il colpevole».

Per chi non lo sapesse quando muore un animale domestico la prima cosa da fare è quella di chiamare il veterinario che emetterà il certificato di morte, esattamente come avviene per le persone, per poi comunicarlo alla Ulss che procederà a disattivarne il microchip. Per quanto concerne poi la sepoltura esistono delle regole da rispettare: se il proprietario ha un giardino o un terreno lo può seppellire, previo certificato veterinario che l'animale non avesse malattie infettive, e comunque la sepoltura va fatta seguendo alcune accortezze.