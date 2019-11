Fuga dal Polesine: persi quasi diciannovemila abitanti

di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROVIGO - Dal 1981 il Polesine ha perso ben 18.571 abitanti. Come se in meno di quarant’anni fosse scomparsa l’intera popolazione della città di Adria. Una cifra che fa riflettere e che evidenzia come il Polesine, con la sua sempre più elevata età media e sempre minore natalità, si stia spopolando a una velocità spaventosa. A inizio anni 80, infatti, il Polesine aveva 253.508 residenti, al 1. gennaio 2019 234.937. E questo non solo per la bilancia demografica negativa, ma anche per la scarsa attrattività del territorio. Perché il crollo della natalità è diffuso in tutto il Paese e anche nel resto del Veneto, dove il dato aggiornato al 2017 attesta che le nascite sono in diminuzione da un decennio. Come spiega l’Ufficio statistica regionale, «per il decimo anno consecutivo diminuiscono le nascite in Veneto: nel 2017 sono 36.596, in calo del 25% rispetto al 2008 e per l’ultimo anno si stimano oltre mille nati in meno