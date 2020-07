Pattinodromo delle Rose, un'estate di sport e socialità in centro città

ROVIGO – E' sempre più ricca l'offerta di occasioni di sport e socialità del Pattinodromo delle Rose.



Oltre agli appuntamenti fissi dello Skating Club Rovigo con i corsi di pattinaggio dalle 17.45 alle 18.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì sotto la guida dello staff tecnico, lo sport delle otto ruote si rivolge a tutte le età per chi voglia divertirsi con il pattinaggio con esercizi motori ed aerobici sui pattini grazie al Roller Fitness, ogni lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20. Nei dopo cena estivi è a disposizione il Roller Nights con la possibilità di pattinare liberamente nelle piste piana e sopraelevata ogni martedì e giovedì dalle 21 alle 22.30 con buona musica, relax e un impianto covid-free immerso nel verde grazie a un’amplissima area hospitality e relativa club house. Possibilità di noleggio attrezzatura per chi ne è sprovvisto.



Infine, in collaborazione con la Rhodigium Basket, al mattino si svolge l’animazione estiva.



Riprende il via anche la scuola di pattinaggio ad Adria dal 7 luglio ogni martedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.30 nella Piattaforma del Centro Giovanile di San Pietro di via Pignara con prenotazione obbligatoria al 347.0013300. Venerdì 17 luglio infine al Pattinodromo delle Rose si trasformerà in uno dei salotti estivi del progetto Cine Set, organizzato da ASM SET, cinema all’aperto alla riscoperta di grandi capolavori italiani di ieri e di oggi.



Tutte le informazioni aggiornate possono essere reperite seguendo le pagine social Skating Club Rovigo sia su facebook che su instagram oppure sul sito www.skatingclubrovigo.it.



© RIPRODUZIONE RISERVATA