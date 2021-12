COSTA DI ROVIGO - Il primo cittadino di Costa di Rovigo, Gian Pietro Rizzatello, in vista del Natale ha emesso un’ordinanza davvero speciale. Il sindaco, considerando che spesso nei rapporti sociali si creano tensioni e contrasti inutili, dettati da individualismo ed egoismo, e intendendo ritrovare tutti i suoi concittadini sereni in occasione dell’imminente a Natività, ha firmato l’ordinanza n.60 che recita: “Guardate tutto il bello che c’è nelle persone. Riempite di gioia tutti quelli che incontrate!”

A fronte dell’emergenza sanitaria in corso, che sta determinando freddezza e diffidenza, malcontento e nervosismo, un perentorio invito a trovare e trasmettere gioia l’uno nell’altro. “Si può sorridere anche sotto le mascherine - osserva Rizzatello - guardando chi ci è intorno con maggiore positività e serenità, anche nel difficile periodo che stiamo vicendo”.