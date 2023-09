ROVIGO - Sta nascendo un nuovo grande polo logistico a Castelguglielmo in cui approderanno i magazzini di aziende ancora non svelate, tra le quali potrebbe esserci Ikea, e che comporterà il potenziamento della viabilità di accesso alla macroarea industriale col rifacimento del cavalcavia sulla Transpolesana. Il cantiere per la sua realizzazione sta procedendo a rapidi passi e sorge proprio accanto al centro di distribuzione Amazon che nei giorni scorsi ha compiuto tre anni di attività. A realizzare il nuovo polo logistico è la Techbau, società operante nel settore dell’ingegneria civile e delle infrastrutture che nella stessa macroarea di Castelguglielmo e San Bellino ha già costruito proprio il grande magazzino robotizzato del gigante del commercio elettronico.

Per il nuovo complesso le aziende utilizzatrici degli immobili potrebbero essere più di una, dato che comprende diversi comparti logistici indipendenti. Da parte del costruttore vige al momento il più stretto riserbo, come sempre avviene in questi casi anche in base a contratti che comprendono anche la riservatezza, ma le voci in Polesine iniziano a circolare e qualcuno fa il nome di Ikea. Il gigante svedese dell’arredamento economico sembra aver accantonato da tempo l’idea di insediarsi nella macroarea di Arquà e Villamarzana, e secondo alcuni sarebbe intenzionata ad approdare a Castelguglielmo con un proprio magazzino.

Il riserbo viene mantenuto anche con gli amministratori locali, assicura il sindaco di Castelguglielmo Maurizio Passerini. «Non abbiamo informazioni al momento sull’azienda o le aziende che arriveranno . L’unica cosa che sappiamo riguarda i vantaggi che questo polo logistico porterà in termini di occupazione: si parla di almeno 400 dipendenti». Un numero che fa pensare a una grossa realtà commerciale e che fa ben sperare.



I NUMERI



Il nuovo polo logistico, per il quale i lavori dovrebbero concludersi tra aprile e maggio del 2024, avrà quasi 85mila metri quadri di magazzino , cui si aggiungono 2.172 metri quadri di uffici e altrettanti per i mezzanini, circondati da poco meno di 29mila metri quadri di superficie verde. Le baie di carico saranno 86, i posteggi per i camion saranno 24 all’esterno e 58 interni, i posti auto 308. L’immobile sarà realizzato secondo i principi di qualità Esg (acronimo che sta per “environmental, social and governance”) nel rispetto dei più elevati standard internazionali in termini di ecosostenibilità e risparmio energetico. L’edificio sarà predisposto per ospitare fino a un massimo di cinque possibili comparti logistici indipendenti con relativi blocchi uffici e servizi. Verranno realizzati un locale di custodia e sorveglianza a servizio dell’intero complesso e un fabbricato servizi a uso esclusivo dei trasportatori.

L’operazione, oltre a portare centinaia di nuovi posti di lavoro nel comune che già ha accolto Amazon coi suoi duemila addetti, avrà anche risvolti importanti relativi alle infrastrutture adiacenti, su cui passerà il traffico pesante indirizzato ai nuovi magazzini e a quello di Amazon. Il sindaco Passerini spiega che nelle prescrizioni indicate dalla Regione , è incluso il potenziamento dell’accesso all’area attiguo al cavalcavia sulla Transpolesana, finora riservato alle auto. «Il cavalcavia e il relativo accesso all’area industriale verranno rifatti, secondo un accordo che coinvolge i comuni di Castelguglielmo e Canda, Techbau e Anas . Le risorse? Techbau metterà la sua parte, noi abbiamo già accantonato la somma grazie agli oneri di urbanizzazione, ora attendiamo Anas cui compete la superstrada».

L’intento è quello di poter ripartire il traffico pesante tra i due accessi, quello dal cavalcavia che sarà reso idoneo e quello da via Ipazia d’Alessandria (nel territorio di San Bellino) già adeguato ai mezzi pesanti, in considerazione dell’ingente numero di camion che si sposteranno tra l’area industriale e la Transpolesana.