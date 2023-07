A 47 anni addio a Caterina, la grafologa e perito del tribunale: lascia tre figli

ROVIGO - Un'altra giornata triste per la città che piange la scomparsa di una giovane madre.

È scomparsa a soli 47 anni Caterina Casazza, grafologa e perito del tribunale di Rovigo, a causa di una malattia che nonostante i tanti anni a combatterla, non le ha lasciato scampo. La donna, che lascia tre figli minorenni, era molto conosciuta e apprezzata in ambito lavorativo: nella veste di perito veniva spesso chiamata in causa dal tribunale, per sfruttare le sue competenze riguardo i falsi documentali.

Caterina Casazza aveva studiato dapprima nel capoluogo di provincia, diplomandosi nel 1995 al liceo Celio, poi aveva conseguito la laurea in giurisprudenza, all'ateneo di Ferrara, proseguendo quindi il percorso di studi con la specializzazione in grafologia. Insegnava all'Agas di Bologna (Scuola superiore di grafologia), mettendo a disposizione la sua professionalità per numerosi convegni come relatrice. La rodigina aveva compiuto 47 anni lo scorso 2 luglio.



IL CORDOGLIO

La notizia della prematura scomparsa ha scosso anche il mondo dello sport rodigino. La Polisportiva San Pio X ha pubblicato una nota di cordoglio su Facebook: «Tutta la Polisportiva si stringe attorno alla famiglia di Caterina Casazza, venuta a mancare nella giornata di giovedì. Il tuo sorriso e la tua positività saranno sempre una parte indelebile del nostro grande cuore gialloblù. Un abbraccio fortissimo ai tuoi Irene, Nicola e Sofia».

Numerosi i messaggi di cordoglio postati, anche sui social, dagli amici e dagli ex colleghi di lavoro. «Hai lottato con tutte le tue forze per i tuoi figli, ma purtroppo non sei riuscita a vincere la malattia. È un grande dolore: ti vorrò sempre bene» il commosso saluto di Antonietta. «Buon viaggio Caterina, che il nostro abbraccio ti arrivi fin lassù. Ti ricorderemo sempre allegra, sorridente e per il coraggio con cui hai combattuto il male» è il pensiero che le dedica Luca.