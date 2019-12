CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è anche una rodigina tra le protagoniste del nuovo, realizzato dell'agenzia Tema Spettacoli. Si tratta didi, che a ottobre, in occasione degli scatti fotografici realizzati nella concessionaria Aciemme Automobili di Rovigo, aveva sorpreso le altre mamme e lo staff guidato da Paolo Teti, con un dolce da lei preparato. Il concorso di bellezza e simpatia Miss Mamma Italiana, è giunto alla 27ª edizione.È diviso in tre categorie, dai 25 ai 45 anni (il calendario sarà presentato sabato 28 dicembre a Gatteo Mare), dai 46 ai 55 anni categoria Gold (il calendario sarà presentato sabato 14 dicembre) e dai 56 anni a salire per la categoria Evergreen, il cui calendario è stato presentato al Lido Adriano.