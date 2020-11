ROVIGO - Ieri mattina la rabbia e la frustrazione hanno occupato il liston di piazza Vittorio Emanuele II. Gli ambulanti non alimentaristi del mercato del martedì hanno infatti scelto di manifestare in maniera pacifica e composta non contro l’Amministrazione comunale, ma nei confronti della situazione economica che sta mettendo a serio repentaglio la sostenibilità delle loro attività commerciali.

DELEGAZIONE IN MUNICIPIO

Un gruppo di circa una ventina di persone si è aggregato per un paio d’ore sotto le finestre del municipio, inviando una piccola delegazione a colloquio con l’assessore al Commercio Patrizio Bernardinello e il vicesindaco Roberto Tovo con l’intento di chiedere loro un aiuto per affrontare questo difficile periodo e per provare a trovare una soluzione che permetta anche a loro di lavorare.

ORDINANZA REGIONALE

L’ultimo decreto della Presidenza del consiglio dei ministri e l’ordinanza regionale adottata dal presidente del Veneto Luca Zaia hanno infatti imposto regole molto stringenti per lo svolgimento dei mercati rionali. Già per l’appuntamento di sabato mattina ci sono state diverse difficoltà, tant’è che è stato introdotto, come in primavera, un unico ingresso a senso unico per gestire il flusso dei clienti. Per quello di ieri, invece, non è stato possibile fare altrettanto e il Comune non ha potuto far altro che consentire l’allestimento delle bancarelle alimentari in via Grimani.

ESCLUSI DAL MERCATO

Chi non ha potuto mettere in mostra la propria merce ha così deciso di dichiarare tutta la propria insoddisfazione ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, nella speranza che possa essere trovata una soluzione. «Le persone che ho incontrato non erano contestatori, ma persone serie, che in un clima di attenzione e serietà hanno chiesto di potere lavorare per potere continuare a vivere. Da parte mia e di tutta la giunta c’è solo l’interesse di venire in contro alle loro richieste», ha spiegato a margine dell’incontro l’assessore Bernardinello, responsabile del Commercio dell’amministrazione Gaffeo.

ASSESSORE IN PIAZZA

«Sono sceso in piazza in mezzo a loro e ho spiegato che sono consapevole di quello che stanno affrontando. - Ha precisato Bernardinello - Ho mostrato loro anche il dettagliato allegato del Dpcm che chiarisce come devono essere organizzati i mercati, oltre all’ordinanza di Luca Zaia che ha inasprito le restrizioni con l’attuazione di quella che si chiama “zona gialla plus”».

NUOVA ORGANIZZAZIONE

Sin dall’attivazione di quest’ultimo provvedimento regionale è stata messa in campo la progettazione per la riorganizzazione dei mercati cittadini, «oltre all’utilizzo - spiega l’assessore di Palazzo Nodari - dei contributi per il commercio destinati anche agli ambulanti. L’appuntamento del martedì si sviluppa lungo il corso del Popolo, dove ci sono numerosi accessi laterali. Per rispettare le normative, oltre a ulteriori transenne che possiamo tranquillamente mettere a disposizione, ci serve un numero consistente di addetti alla sicurezza. Non c’è alcuna pregiudiziale nei confronti degli operatori del mercato, ma dobbiamo tenere in considerazione la sicurezza e la salute dei cittadini. Se si può trovare una soluzione insieme, vedremo di applicarla».

NUOVE VERTICE

L’incontro tra il Comune e i rappresentanti dei commercianti è durato più di un’ora e si è concluso con la promessa di rivedersi entro un paio di giorni: «Ci manderanno le loro proposte - ha concluso Bernardinello - E abbiamo chiesto la loro collaborazione non solo per monitorare il comportamento della clientela, ma anche per il reperimento dei 20 volontari per il controllo di cui abbiamo bisogno. Vedremo se per martedì si riuscirà a mettere in piedi qualcosa di più vasto rispetto ai soli alimentari, ma solo se in questa cosa sarà garantita la salute delle persone».

APPUNTAMENTO DEL GIOVEDÌ

Ancora dubbi, inoltre, sul mercato di domani, del giovedì, sul quale sembrano esserci le stesse difficoltà visto che si svolge in piazza Vittorio.

