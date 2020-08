Coltivava piante di marijuana nel giardino della sua villetta, arrestato un 53enne

ROVIGO Coltivava piante di marijuana come fossero normali piante da orto, nel giardino della sua villetta. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Questura che, dopo l’ispezione e la perquisizione domiciliare a carico di F.D. 53enne nato a Este e residente a Rovigo, hanno provveduto al sequestro di quattro alberelli, di 109 grammi di infiorescenze e all’arresto del proprietario in flagranza di reato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato poi liberato dal pubblico ministero della Procura di Rovigo che dopo alcune ore di detenzione non ha ritenuto necessari ulteriori misure coercitive. © RIPRODUZIONE RISERVATA